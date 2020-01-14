Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.

Ранее минфин США исключил Китай из списка валютных манипуляторов, что, по мнению экспертов, также связано с предстоящим событием. Переговоры двух сторон продолжались несколько месяцев.

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.

В качестве ответной меры Вашингтон не стал вводить повышенные пошлины на телефоны, ноутбуки и другие товары из КНР на сумму 160 миллиардов долларов.