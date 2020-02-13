Барк "Крузенштерн" зашел в самый южный город Земли

Новости

В Сургутском районе ветеранов освободили от долгов и платы за ЖКУ 11:59
В электронной медкарте открыли доступ к прививкам детей 11:55
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 11:54
Московские заводы позвали на бесплатные экскурсии 11:51
В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение автобусов 11:49
В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми 11:47
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 11:44
СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 11:29
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже 11:28
В Москве снесут заброшенный кинотеатр "Севастополь" 11:27
Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота 11:21
Более 50 услуг и сервисов запустили и улучшили по просьбам москвичей 11:21
В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков 11:18
Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова 11:14
Заммэра Москвы: Подтвержденных случаев коронавируса в столице нет 11:13
Названы самые "свадебные" города России 11:12
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев 11:10
Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице 11:06
В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами 11:05
Hyundai вывел на тест новый электрокроссовер 11:05
Как поймать в кадр редкое животное: фотограф Михаил Ездаков поделился секретами фотоохоты 10:54
В Китае уволили высокопоставленных чиновников из-за коронавируса 10:53
В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших 10:47
Владелец "Сочи" заявил, что Кокорин согласился на переход в его клуб 10:45
14 станций МЦД получат новые названия 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 10:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барк "Крузенштерн" зашел в самый южный город Земли

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Валерий Сомкин/РГ Фото: Валерий Сомкин/РГ
Фото: Валерий Сомкин/РГ

Учебный парусник "Крузенштерн", вышедший из Калининграда и участвующий в кругосветной экспедиции, прибыл на рейд аргентинского порта Ушуайя - самого южного города Земли.

Фото: Антон Белоусов
Датский священник решил проплыть на лодке пол-России

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, в Аргентине "Крузенштерн" пробудет до 14 февраля. За это время судно пополнит запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

Также в планах - подготовка к предстоящей двухсотмильной парусной гонке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Она планируется в районе архипелага Южная Георгия в 20-х числах февраля.

Накануне в Ушуайю прибыл другой участник кругосветки - фрегат "Паллада". 12 и 13 февраля на фрегате проходит открытый борт для местных жителей и иностранных туристов, которые могут ознакомиться не только с устройством парусника, но и с его историей. На палубе открыта выставка из фотоархива документов ВМФ России об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

Экипаж и курсанты двух парусников за время стоянки смогут осмотреть достопримечательности Ушуайи, живописного города на острове Огненная Земля, на берегу пролива Бигл.

Третий участник кругосветки - барк "Седов" покинул порт города Монтевидео (Уругвай) после четырехдневной стоянки и взял курс на архипелаг Южная Георгия, где состоится встреча трех российских парусников и совместная гонка.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам