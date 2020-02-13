Барк "Крузенштерн" зашел в самый южный город Земли

Учебный парусник "Крузенштерн", вышедший из Калининграда и участвующий в кругосветной экспедиции, прибыл на рейд аргентинского порта Ушуайя - самого южного города Земли.

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, в Аргентине "Крузенштерн" пробудет до 14 февраля. За это время судно пополнит запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

Также в планах - подготовка к предстоящей двухсотмильной парусной гонке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Она планируется в районе архипелага Южная Георгия в 20-х числах февраля.

Накануне в Ушуайю прибыл другой участник кругосветки - фрегат "Паллада". 12 и 13 февраля на фрегате проходит открытый борт для местных жителей и иностранных туристов, которые могут ознакомиться не только с устройством парусника, но и с его историей. На палубе открыта выставка из фотоархива документов ВМФ России об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

Экипаж и курсанты двух парусников за время стоянки смогут осмотреть достопримечательности Ушуайи, живописного города на острове Огненная Земля, на берегу пролива Бигл.

Третий участник кругосветки - барк "Седов" покинул порт города Монтевидео (Уругвай) после четырехдневной стоянки и взял курс на архипелаг Южная Георгия, где состоится встреча трех российских парусников и совместная гонка.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.