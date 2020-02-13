В "Русском Прадо" будут комфортные кресла. Первые изображения

Очередной патент на элемент интерьера нового УАЗ "Патриот" появился в базе Федерального института промышленной собственности. На это раз у нас появилась возможность рассмотреть переднее кресло.

Можно отметить наличие развитой боковой поддержки и довольно длинную подушку, которая обеспечит комфортное положение бедра. Есть регулировка поясничного подпора. Ещё одна особенность кресла - нетипично сложный для моделей УАЗ рисунок, образованный прострочкой.

Из какого материала сделана обивка кресла, сказать сложно. Вполне вероятно, что это экокожа, и такие кресла будут доступны для "Патриота" не в минимальной комплектации.

Возможно, что у кресел "Патриота" в топовых версиях исполнения появится регулировка сиденья по высоте. На это можно рассчитывать, так как на такие опции, как электронный стояночный тормоз и функция Auto Hold уазовцы разорились.

Ранее "РГ" публиковала реальные изображения "Русского Прадо" и рассказала, какие моторы окажутся в гамме нового поколения внедорожника. Выход модели на рынок запланирован на вторую половину 2021 года.