Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, посол республики Беларусь Владимир Семашко и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели 14 февраля рабочую встречу, на которой рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере. По ее итогам Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и правительством республики, "в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году", - говорится в сообщении российской компании.

В декабре 2019 года стороны подписали аналогичный протокол, но со сроком действия только до конца февраля 2020 года.

После встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 февраля стороны договорились сохранить цену на газ для Беларуси на уровне 2019 года на весь год - 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Контракт на поставку российского газа в республику Беларусь и транзит через ее территорию действует до конца 2020 года. Республика ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа.