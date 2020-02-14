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14.02.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan объявил об огромных убытках

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

Nissan Motor опубликовал отчет об итогах работы за 2019 год. В III финансовом квартале чистый убыток компании составил 237 миллионов долларов. Это произошло из-за падения продаж автомобилей: они снизились на 8,1%, до 3,7 миллиона единиц. В США этот показатель упал на 9,1% - до 980 000 единиц; в Европе, включая Россию - на 16,2%, до 395 000 машин; на других рынках (Азия и Океания, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) - на 11,5%, до 547 000 единиц.

Перспективным для компании остается Китай: общий объем производства в этой стране снизился на 10,7%, однако продажи Nissan составили 1,09 миллиона единиц - практически на уровне прошлого года. Доля рынка, которую занимает компания в КНР, увеличилась на 0,6 процентных пункта - до 6,3%. Все это - благодаря хорошим продажам основных моделей, включая седан Sylphy и кроссовер X-Trail.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Как уточняется в сообщении, прогноз операционной прибыли на конец финансового года был снижен с 1 триллиона долларов до 592 миллионов. Ожидаемый объем продаж автомобилей составит 5,05 миллиона штук по всему миру. Это на 4% ниже прежних планов.

С учетом таких прогнозов, а также необходимости инвестиций в будущие технологии для усиления конкурентоспособности компании, было принято решение не выплачивать дивиденды за последний квартал.

В нынешнем году Nissan планирует выпустить новый внедорожник на американском рынке, компактные седан и кроссовер - на развивающихся рынках. В Японии выйдет SUV, оснащенный усовершенствованной трансмиссией e-POWER и режимом EV.

Ранее стало известно, что Nissan требует с Карлоса Гона 90 миллионов долларов. Кроме того, в компании предупредили о возможной остановке российского завода.

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#Nissan