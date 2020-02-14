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14 февраля 2020 г.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп

Дата подписания 14 февраля 2020 г.
Опубликован 14 февраля 2020 г.
Вступает в силу 14 февраля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Путин возложил на ЦИК организацию голосования по поправкам в Конституцию

1. Органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское голосование).

2. Возложить на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции, в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", организацию подготовки проведения общероссийского голосования.

В подготовке проведения общероссийского голосования участвуют также избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии.

3. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их должностным лицам оказывать содействие избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в материально-техническом обеспечении подготовки его проведения (включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования).

4. Правительству Российской Федерации обеспечить оперативное выделение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации из федерального бюджета средств в объёме, необходимом для подготовки проведения общероссийского голосования. При этом объём средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчёте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (с учётом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.).

Расходы, связанные с подготовкой проведения общероссийского голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счёт средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является главным распорядителем средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования.

5. Средства на расходы, предусмотренные пунктом 4 настоящего распоряжения, перечисляются:

а) на счета избирательных комиссий, открываемые этим комиссиям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае отсутствия таких учреждений на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии, - в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России";

б) федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, воинские части, на счета, открываемые ими в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае отсутствия таких учреждений - в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России".

6. Открытие и ведение счетов, учёт, отчётность и перечисление средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку проведения общероссийского голосования, осуществляются в порядке, установленном законодательством о выборах.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

Распоряжение Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп
(pdf, PDF, 206 Кб)