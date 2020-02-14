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14.02.2020 17:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной

Текст: Максим Домчев

Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за сборную страны подозреваемого в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии Георгия Кушиташвили.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. "Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России", - сказал он.

Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве

Помимо этого федерация бокса России приняла решение проверить на наличие запрещенных препаратов всех боксеров, находящихся на сборе в Кисловодске, которые готовятся к отбору на Олимпиаду 2020 года.

Ранее в пятницу военный суд отклонил апелляцию адвокатов Кушиташвили на вынесенную меру пресечения в виде ареста. Также стало известно, что в анализах спортсмена обнаружили кокаин.

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