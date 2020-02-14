Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной

Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за сборную страны подозреваемого в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии Георгия Кушиташвили.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. "Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России", - сказал он.

Помимо этого федерация бокса России приняла решение проверить на наличие запрещенных препаратов всех боксеров, находящихся на сборе в Кисловодске, которые готовятся к отбору на Олимпиаду 2020 года.

Ранее в пятницу военный суд отклонил апелляцию адвокатов Кушиташвили на вынесенную меру пресечения в виде ареста. Также стало известно, что в анализах спортсмена обнаружили кокаин.