В Калуге врио губернатора представили правительству и общественности

В Калуге прошла церемония представления врио главы региона членам правительства Калужской области и представителям общественности. Владислава Шапшу представил заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин, сообщает ТАСС.

Представляя врио губернатора, Алексей Еремин отметил его богатый жизненный и профессиональный опыт и высказал уверенность, что он будет использован на благо Калужской области. Алексей Еремин также поблагодарил экс-губернатора Анатолия Артамонова за работу, подчеркнув, что под его руководством регион добился значительных успехов.

- Владислав Валерьевич очень современный человек. Хорошо обучаемый. Человек, который может жертвовать свое время, свое благополучие ради общего дела. Он здесь родился. И это очень и очень важно. И я уверен, что эта традиция самопожертвования, служения, а не исполнения обязанностей, будет продолжена, - цитирует "Интерфакс" Анатолия Артамонова.

Экс-губернатор также заметил, что "отдает область" с профицитом. Он отметил высокую работоспособность своей команды, попросил коллег помочь новому руководителю и пожелал не сбавлять темпов.

В свою очередь Владислав Шапша сообщил, что для него круг поставленных задач расширяется и решить их можно лишь при совместной работе.

В ходе церемонии экс-глава региона также сообщил о намерении стать сенатором. По словам Артамонова, врио губернатора уже попросил его стать представителем в Совете Федерации. "Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - цитирует Артамонова РИА Новости.

Анатолий Артамонов возглавлял Калужскую область с 2000 года. Накануне президент Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию, назначив врио главы региона Владислава Шапшу, работавшего до этого главой администрации второго по величине города области Обнинска. Выборы губернатора пройдут в сентябре этого года.