Сочи закупит 150 белорусских автобусов

Гости и жители Черноморского курорта уже освоили комфортабельные белорусские автобусы. Но время ускоряет свой темп и машиностроители из Синеокой готовы поставить этим летом в Сочи и первый электробус. Об этом шла речь у главы дипломатической миссии РБ в РФ Владимира Семашко с главой курортного города Алексеем Копайгородским.

Администрация популярного российского курорта заинтересована в развитии своей транспортной системы. "Мы давно сотрудничаем с белорусскими партнерами, - уточнил мэр Сочи. - Автобусы, закупленные шесть лет назад, показали себя комфортными и надежными, и мы рассчитываем приобрести еще 150 таких машин". Заинтересована мэрия во внедрении в сферу перевозок и электробусов, которые успешно используются во многих регионах России.

Во время визита Владимир Семашко встретился и с директором департамента транспорта города Ириной Горбачевой, ознакомился с работой МУП "Сочиавтотранс" и ООО "Дилерский центр - Юг", который осуществляет поставки и сервисное обслуживание белорусских автобусов.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в сфере ЖКХ, жилищном строительстве, производстве лифтового оборудования. Отдельно была затронута совместная программа мероприятий к 75-летию Великой Победы.