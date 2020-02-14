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14.02.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завершено расследование громкого дела об убийстве бизнесмена в Югре

Текст: Татьяна Воробьева
В Югре завершено расследование громкого уголовного дела по факту убийства двух мужчин, одним из которых был довольно известный в местных кругах предприниматель.

Преступления были совершены год назад. Хронология событий была следующей: 31 января 2019 года в лесу в Шурышкарском районе (территориально это Ямал) мужчины отмечали день рождения одного из них. Совместное празднование вылилось в ссору: фигурант стукнул товарища кулаком в лицо, повалил на снег и ударил ножом. Оппонент скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый на следующий день топором разрубил тело, сложил в мешки и сжег в печи дома, где жил с другими работниками.

Нашли останки 24 февраля, на следующий день после того, как было обнаружено еще одно тело: в доме в малонаселенном и удаленном от "большой земли" селе Ванзеват нашли застреленным 61-летнего предпринимателя.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по ХМАО-Югре
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Сообщил об убийстве в дежурную часть по телефону некий мужчина: он заявил, что преступление совершил бомж, который якобы скрылся с оружием в лесу. Попытка направить следствие по ложному следу успехом не увенчалась: преступление раскрыли по горячим следам, меньше чем за двое суток - подозреваемым оказался 35-летний уроженец Вологодской области, который работал на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

Во время следственного эксперимента фигурант рассказал, что после случившегося пришел к нанимателю на разговор. Тот, будто бы, приказал ему избавиться от свидетелей, а когда получил отказ, пришел в бешенство, начал угрожать и, как показалось подозреваемому, потянулся в сторону оружия. Но его работник выстрелил первым.

"В ходе ссоры с хозяином дома, он произвел выстрел из гладкоствольного ружья в живот последнего, который от полученных повреждений скончался на месте. В целях сокрытия следов преступления уничтожил его мобильный телефон", - говорится в официальном сообщении регионального Следственного комитета.

Таким образом летний уроженец Вологодской области обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Материалы дела в ближайшее время поступят в суд для рассмотрения по существу.

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