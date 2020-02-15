Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов в Istagram. "Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014! Весело веселье - тяжело похмелье!" - написал он.

Ранее в субботу IBU сообщил о дисквалификации двух российских биатлонистов на два года - Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. Помимо этого аннулированы все их результаты за отрезки с 2013 по 2014 годов. Устюгов был лишен золотой медали, завоеванной в эстафетной гонке в Сочи.

Сам спортсмен назвал это решение беспределом и заявил о намерении добиться справедливости в суде.