Федермессер оценила отмену запрета закупки импортных лекарств для онкобольных

Адекватной реакцией на просьбы врачей и пациентов посчитала известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписа "Вера" Нюта Федермессер отмену новым правительством ограничений 2015 года на закупку иностранных лекарств от онкологических болезней.

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу дал поручение по закупкам лекарств и потребовал до середины марта представить ему предложения об отмене норм, указанных в постановлении правительства от 30 ноября 2015 года.

Минздраву при этом поручено сформировать проект перечня лекарств, которые применяются при лечении онкологических заболеваний, а Росздравнадзору - сравнить эти лекарства от онкозаболеваний с оригинальными.

Что означают эти поручения на практике? - комментирует ситуацию Нюта Федермессер. - Минздраву предложено сделать перечень препаратов, необходимых для лечения рака, закупка которых будет осуществляться по их торговым наименованиям, а не по МНН (не по формуле). Хотелось бы, чтобы к созданию перечня привлекли и экспертов. Если перечень будет сделан разумный, то это означает, что дженерик (копия препарата, не прошедшая клинических испытаний - прим. Ред.) в ряде случаев будет уже не купить.

Кроме того, по словам Федермессер, должен быть проработан механизм обеспечения на дому пациента теми препаратами, которые он получал в стационаре. Например, если пациент, находящийся в стационаре федеральной клиники в Москве уехал домой в Омск, его, скорее всего, придется переводить на любой другой препарат, вероятнее, на более дешевый аналог. В результате, могут возникнуть разные побочные эффекты. Но поручение премьера поможет пациентам получать один и тот же препарат, хоть в Москве, хоть в Омске.

И наконец Федермессер прокомментировала поручение об отмене ограничений на закупку в отношении целого ряда лекарственных препаратов словами о том, что "отсутствие конкуренции только убивает развитие".

- Мы все время говорим о том, что дженерики - это препараты, которые не проходят клинические испытания, - подчеркивает Федермессер. - Если формула та же, то препарат регистрируется автоматически. А по факту - очень многое отличается в процессе производства, поэтому и результат не может быть идентичным. В поручениях Мишустина рекомендовано изменить требования к проведению клинических испытаний.

Она также отметила важный пункт об анализе применения препаратов, у которых в инструкции не написано про применение у детей или про использование в иных случаях, кроме заявленных.

- Это называется применение "off-label" - применение вне разработанного списка, - уточняет Федермессер. - Очень простой пример, с которым мы сталкиваемся каждый день в хосписах - это применение морфина для лечения одышки. В инструкции на морфин одышка указана в побочных эффектах. И действительно, она может возникнуть при неправильном применении. Но при правильном назначении - ровно наоборот: морфин снимает одышку, которая нарастает у человека из-за страха и паники, уменьшающихся с применением опиатов.

Кроме того дано поручение упростить процедуру регистрации препарата, если у него прошел срок регистрации, сменился производитель или держатель регистрационного удостоверения. Это происходит, например, при покупке одной фармацевтической компанией - другой. Название препарата изменится, а технологии производства останутся те же.

Реакция нового правительства "на стенания врачей и пациентов", по мнению Федермессер, "лишь малая часть того, что должно быть сделано, но это все же старт".

- У нас уже есть прецедент в виде разрешения на ввоз незарегистрированных сильнодействующих препаратов, необходимых для облегчения тягостных симптомов и лечения детей, нуждающихся в паллиативной помощи, - отметила Нюта, и на этот раз правительство "приняло решение в интересах своих граждан".

- Мы просто так к этому не привыкли, что начинаем автоматически искать подвох. Я ознакомилась с текстом поручений и подвоха не вижу, - сказала она. - Я даже прочитала стенограмму совещания и порадовалась тому, что Мишустин произнес очень человеческое: "Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как быстро ребенок может почувствовать себя лучше". Другими словами - не важно, сколько мы заработаем и заработаем ли хоть сколько-то, если на кону жизнь. Дальше он говорит о том, что и у нас появились хорошие качественные лекарства, которые не уступают зарубежным аналогам и при этом продаются дешевле, но, цитирую: "вместе с тем каждый пациент индивидуален и иногда необходимо комплексное применение препаратов". То есть сразу нескольких, в том числе и иностранных производителей. "В приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента".

По словам Федермессер все случившееся обнадеживает и означает, что встреча онкологов с Правительством не прошла впустую, и что "неразумные бестолковые вещи можно менять", а "результат и качество зависят от нас больше, чем мы думаем".

Федермессер с настороженностью отнеслась к тому, что проведение сравнительного анализа дженериков и оригинальных препаратов поручено Росздравнадзору: по ее мнению, это должен быть "некий независимой привлеченный аудит".

Она также напомнила о необходимости обучения врачей: "Если нет толковых хорошо обученных врачей, то ни препараты, ни оборудование, ни деньги и зарплаты ситуацию с качеством медицины не изменят. Главная проблема сегодняшнего здравоохранения в РФ - люди".