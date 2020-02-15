Номер телефона предложили причислить к персональным данным

Новости

США повысят пошлины на собираемые в Европе самолеты 04:45
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 04:20
Венесуэла в три раза увеличила поставки нефти на Кубу 03:54
American Airlines решила не летать на Boeing 737 MAX до середины августа 03:03
В Египте коронавирус обнаружили у внешне здорового человека 02:31
Блумберг потратил полтора миллиона долларов на агитацию в соцсетях 02:00
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене 01:40
Правительство учредит премию за вклад в укрепление государственности 01:10
Голевой пас Головина помог "Монако" обыграть "Монпелье" 01:08
В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев 00:09
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков 14.02.2020
Болельщики "Урала" и "Факела" были избиты во время матча Кубка ФНЛ 14.02.2020
На Кубани в лобовом ДТП два человека погибли и двое ранены 14.02.2020
Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды 14.02.2020
Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе 14.02.2020
Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают 14.02.2020
В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани 14.02.2020
Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России 14.02.2020
Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку 14.02.2020
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины 14.02.2020
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100 14.02.2020
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте 14.02.2020
Сочи закупит 150 белорусских автобусов 14.02.2020
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США 14.02.2020
Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы" 14.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Номер телефона предложили причислить к персональным данным

Текст: Константин Балагаев
На портале Российской общественной инициативы обнародовано предложение внести изменения в Федеральные законы, чтобы осложнить продавцам услуг и товаров несанкционированное использование номеров мобильных телефонов граждан.
Фото: iStock/egadolfo Фото: iStock/egadolfo
Фото: iStock/egadolfo

Как рассказала "РГ" автор инициативы, жительница Свердловской области Елена Лаптева, идея родилась во время борьбы с псевдомедицинскими центрами, которые при помощи поголовных обзвонов зазывают людей на якобы бесплатные процедуры или диагностику здоровья, а в офисах обманом и запугиванием навязывают банковские кредиты на оплату ненужных услуг.

Фото: iStock
Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете

Противодействие одной из подобных сетей лжемедицинских центров под названием "Глобал Мед" продолжалось несколько лет. Защитив обманутого отца, Лаптева стала отстаивать интересы всех пациентов, пострадавших от сотрудников организации в Екатеринбурге и Москве. В конце концов, при поддержке "Российской газеты" свердловчанка вместе с другими пострадавшими добилась возбуждения в отношении сотрудников сети четырех уголовных дел о мошенничестве.

Журналисты телекомпании Россия 1 из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" провели собственное расследование деятельности "Глобал Мед" и выяснили: вскоре после возбуждения первого уголовного дела совладельцы сети супруги Юлия Папьянц и Игорь Нисенбойм покинули Россию и стали сворачивать бизнес. Одновременно МВД России пресекло деятельность другой крупной сети псевдомедицинских центров. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, предприятия действовали в Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. От лжеврачей пострадало больше 11 тысяч человек, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

Ликвидация двух компаний, считает Лаптева, небольшой успех правоохранителей в борьбе с лжемедиками, ведь, по информации проекта ОНФ "За права заемщиков", по аналогичной схеме людей обманывают практически по всей России: в 52 наиболее крупных городах.

Фото: iStock
Как не стать жертвой обмана при спекуляциях с валютой

Живучесть бизнеса, полагает активистка, объясняется не только сверхдоходами, но и несовершенством федерального законодательства.

Основа мошенничества - массовый телефонный обзвон людей, позволяющий создать необходимый поток потенциальных клиентов. Каждая из таких фирм, как известно, имеет кол-центр, использующий базу номеров мобильных телефонов абонентов того города или региона, где действует предприятие. Базы мошенники приобретают на черном рынке.

Чтобы осложнить использование номеров телефонов без ведома и согласия владельцев и одновременно дать правоохранительным органам дополнительную возможность противодействовать фирмам, находящим клиентов благодаря кол-центрам, Лаптева предлагает причислить номер мобильного телефона гражданина к его персональным данным. Следовательно, распространить на номер действующие уголовное и административное законодательство.

Фото: iStock
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка

- Если номера телефонов граждан станут такими же объектами защиты, как другие персональные данные, - говорит автор идеи, - возникнет необходимость и возможность привлечения к ответственности и тех лиц, которые незаконно предоставляют базы телефонных номеров недобросовестным фирмам, а ими, вероятно, являются операторы телефонной связи. Сейчас они не несут никакой ответственности за это, поэтому должным образом не заботятся о безопасности данных. Точно также возникнет ответственность у тех юридических и физических лиц, которые незаконно приобретают и используют базы. Думаю, сотрудники таких кол-центров должны привлекаться к ответственности наравне с иными работниками мошеннических фирм. У каждого человека всегда есть выбор зарабатывать честным или криминальным способом, и если сотрудник сознательно выбирает работу, где он будет нарушать права других граждан, то законодатель обязан предусмотреть санкции для пресечения такого поведения. Кстати, кол-центры мошеннических фирм не имеют опознавательных табличек и знаков, расположены в потаенных местах, где их нелегко обнаружить: даже сами организаторы бизнеса осознают незаконный характер использования чужих номеров телефонов.

Чтобы реализовать идею, гражданский активист предлагает внести поправки в три Федеральных закона: № 152-ФЗ "О персональных данных", № 126-ФЗ "О связи" и № 38-ФЗ "О рекламе". На рассмотрение органов власти инициатива "Защитить жителей России от телефонных обзвонов" будет направлена в том случае, если за нее проголосуют не менее ста тысяч граждан страны.

Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг