США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

США готовы выделить до 1 миллиарда долларов на финансирование различных проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.

"Мы решили выделить до 1 миллиарда долларов на проекты в рамках Инициативы трех морей", - озвучил Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности. Речь идет об инициативе ряда стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морю.

Воспользовавшись высокой трибуной, Помпео в очередной раз покритиковал газопровод "Северный поток-2", утверждая, что проект имеет политическое измерение. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал, что газопровод имеет чисто экономический характер.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете, в который были включены санкции в отношении "Северного потока-2". В результате, швейцарская компания Allseas, которая специализируется на прокладке труб, отказалась от участия в проекте. Российская сторона заявила, что достроит газопровод своими силами.