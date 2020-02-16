Кинонеделя в цифрах: За три дня показов драма "Лед 2" собрала 575 млн руб

По предварительным данным, кассу отечественного проката за уик-энд 13-16 февраля 2020 года предсказуемо возглавила музыкально-спортивная драма Жоры Крыжовникова с бюджетом 322,4 млн руб "Лед 2" - 575 млн руб в 1 814 кинотеатрах за первые три дня показов.

На такие внушительные сборы повлияли массированная рекламная кампания и ожидания зрителей оригинальной ленты 2018 года. На следующей неделе фильм "Лед 2" станет третьим прибыльным российским релизом в 2020 году и самым кассовым отечественным релизом в этом году, опередив по общей кассе "Вторжение" Федора Бондарчука с его 993,8 млн руб.

Далее следует криминально-комедийный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 277 млн руб в 1 080 кинотеатрах за четыре дня показов.

На третьем месте комедийно-приключенческий боевик Джеффа Фаулера "Соник в кино" - 120 млн руб в 1 467 кинотеатрах за 4 дня показов по одному-два сеанса в каждом кинозале. Более "широкая" роспись показов будет предоставлена этому релизу с 20 февраля.

Четвертое место у женского комикса Кэти Янь "Хищные птицы" в 1 987 кинотеатрах - 82 млн руб и 410 млн руб за 11 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд комедийная мелодрама Клима Шипенко с бюджетом 200 млн руб "Холоп" - 22 млн руб в 535 кинотеатрах и 3 млрд 152 млн руб за все время показов. 15 февраля самый кассовый фильм 2019 года посмотрел 12-миллионный зритель, но рекорд по количеству проданных билетов (зрителей) пока остается у спортивной ретродрамы "Движение вверх" - 12 млн 443,2 тыс. человек.