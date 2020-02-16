СМИ назвали страны, которые эвакуируют своих граждан с Diamond Princess

США и Канада активно прорабатывают вопрос эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио на фоне распространения на судне коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Накануне количество зараженных опасной инфекцией на туристическом корабле возросло до 355 человек. О новых заболевших сегодня рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. По данным ведомства, положительные пробы на коронавирус были выявлены у еще у семидесяти пассажиров. Россияне среди них не значится.

Канадские власти 15 февраля объявили о намерении направить чартерный рейс за своими гражданами в Японию. В Оттаве решили прибегнуть к таким мерам в связи с обострением ситуации на корабле.

Ранее стало известно о планах США эвакуировать своих граждан с Diamond Princess. Ожидается, что 16 февраля американские чартеры приземлятся в Японии и на следующий день вылетят из международного аэропорта Ханэда на родину с пассажирами и членами экипажа, которые имеют американские паспорта.

Кроме того, возможность вывоза своих людей с туристического корабля изучают власти Гонконга. По всей видимости, за жителями бывшей британской колонии также прилетит спецборт.