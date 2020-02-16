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16.02.2020 08:41
Рубрика: Российский автопром

УАЗ рассказал о школьном автобусе на базе "Буханки"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод рассказал о школьном автобусе на базе "Буханки". Точнее о двух его разновидностях: с высокой крышей и в стандартном кузове. Вместительность этих автомобилей - 11 и 12 мест.

Автобус покрашен в желтый цвет, на нем хорошо видна красная надпись "ДЕТИ". Ну а главные особенности этой "Буханки" следующие.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Машина оснащена специальными ограничителями, которые не позволяют двигаться с открытыми дверьми и не дают разогнаться более 60 км/ч, в каждом поперечном ряду сидений установлена кнопка для экстренной связи с водителем, все сиденья расположены по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности. Также есть поручни для удобства посадки и прохода между рядами.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Кроме того, ранцы и другие вещи можно разместить на багажных полках. Причем они сконструированы таким образом, что размещенные на них вещи не упадут вниз даже при резком торможении. Или на самой неровной дороге.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что УАЗ объявил о старте продаж спецверсии знаменитой "Буханки". Автомобиль в исполнении "Экспедиция" создан на базе семиместной комплектации "Комби". Стоимость новинки, которую можно заказать в фирменном оранжевом - от 974 900 рублей. Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Также появились новые подробности относительно "Русского Прадо", который разрабатывает Ульяновский автозавод. Напомним, что таким прозвищем нарекли проект глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот".

Кроме того,"РГ" публиковала первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо".

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