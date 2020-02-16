УАЗ рассказал о школьном автобусе на базе "Буханки"

Ульяновский автомобильный завод рассказал о школьном автобусе на базе "Буханки". Точнее о двух его разновидностях: с высокой крышей и в стандартном кузове. Вместительность этих автомобилей - 11 и 12 мест.

Автобус покрашен в желтый цвет, на нем хорошо видна красная надпись "ДЕТИ". Ну а главные особенности этой "Буханки" следующие.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Машина оснащена специальными ограничителями, которые не позволяют двигаться с открытыми дверьми и не дают разогнаться более 60 км/ч, в каждом поперечном ряду сидений установлена кнопка для экстренной связи с водителем, все сиденья расположены по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности. Также есть поручни для удобства посадки и прохода между рядами.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Кроме того, ранцы и другие вещи можно разместить на багажных полках. Причем они сконструированы таким образом, что размещенные на них вещи не упадут вниз даже при резком торможении. Или на самой неровной дороге.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что УАЗ объявил о старте продаж спецверсии знаменитой "Буханки". Автомобиль в исполнении "Экспедиция" создан на базе семиместной комплектации "Комби". Стоимость новинки, которую можно заказать в фирменном оранжевом - от 974 900 рублей. Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Также появились новые подробности относительно "Русского Прадо", который разрабатывает Ульяновский автозавод. Напомним, что таким прозвищем нарекли проект глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот".

Кроме того,"РГ" публиковала первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо".