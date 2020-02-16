В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы"

В Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших работу над четвертой частью "Матрицы".

А именно - прыжок Нео с небоскреба в Сан-Франциско.

При этом пользователи отмечают, что образ героя здесь не совсем привычен - он без неизменного плаща в пол и солнцезащитных очков.

Забавно, что местами это напоминает полет Супермена.

Напомним. О том, что легендарную трилогию ждет масштабное, судя по всему, продолжение, стало известно летом прошлого года. Тогда же было объявлено, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим образам. Насчет Лоуренса Фишборна пока полной ясности нет, но вот агента Смита не будет точно.

Сценарист и режиссер проекта - Лана Вачовски.

Прокат - с 21 мая 2021 года.