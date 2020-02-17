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17.02.2020 15:02
Рубрика: Российский автопром

Chevrolet Niva начали продавать в дилерских центрах Lada

Текст: Константин Руссов

Внедорожник пока по-прежнему носит фирменную "бабочку" Chevrolet, однако она уступит место ладье к августу 2020 года, когда будет проведён фейслифт. Об этом сообщает группа "For Friends & Для Друзей", в которой было опубликовано фото Chevrolet Niva в дилерском центре Lada.

Информацию о появлении в салонах российского бренда "Шнивы" подтвердили на АвтоВАЗе.

"В некоторых можно (купить Chevrolet Niva в дилерских центрах Lada - прим. "РГ"). Как мы и обещали, идет плавный процесс трансформации, добавляются новые дилеры", - цитирует Лада.онлайн Сергея Ильинского, руководителя пресс-службы автопроизводителя.

Фото: Борис Захаров
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То, что фейслифт будет проведён к августу, похоже на правду. Потому что Lada нужно что-то показывать на Международном московском автосалоне, который как раз стартует в конце календарного лета. Эта же площадка, скорее всего, станет дебютной для обновлённого Lada Largus.

Напомним, в конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил у General Motors пакет акций совместного предприятия, став таким образом собственником компании и бренда "Niva". Внедорожник является глубоко модернизированной версий Lada 4x4, оснащён 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП, 2-ступенчатой раздаткой и системой полного привода. Цена на Chevrolet Niva без учёта скидок и спецпредложений составляет 670 000 рублей.

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#Lada #Chevrolet