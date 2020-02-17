Экс-президент Боливии рассказал о своем самочувствии

Экс-президент Боливии Эво Моралес, находящийся сейчас в одной из больниц Кубы, сообщил, что возвращается в Буэнос-Айрес, где встретится с кандидатом в президенты Аргентины Луисом Арсе и нынешним руководителем страны Альберто Фернандесом.

Напомним, 10 февраля Моралес отправился на Кубу, чтобы пройти там полное медицинское обследование. "Я чувствую себя хорошо. После возвращения в Аргентину у меня запланированы важные встречи, посвященные подготовке к выборам, которые состоятся 3 мая", - цитирует ТАСС бывшего президента Боливии.

После госпереворота осенью прошлого года он бежал сначала в Мексику, а потом перебрался в Аргентину, где получил статус беженца. Вашингтон осудил данное решение.