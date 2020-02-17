ФТС заявила о снижении импорта из КНР на фоне коронавируса

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала небольшое снижение объемов импорта товаров из Китая в Россию. Речь идет в основном о сокращении ввоза плодоовощной продукции в регионы Дальнего Востока, сообщил журналистам первый зампред ФТС Руслан Давыдов.

Импорт несколько снизился на фоне эпидемии коронавируса, хотя ограничений на грузоперевозки Россия не вводила.

"Правительством было принято решение о существенном ограничении, практическом закрытии границы на перемещение граждан, туристов в приграничных районах на Дальнем Востоке, - напомнил Давыдов. - Но по грузовой составляющей никаких ограничений не было. Поэтому наши пункты пропуска открыты".

В первую очередь, снижение объемов импорта может быть связано с действиями китайских властей и китайского бизнеса, предположил Давыдов.

По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае достигло 1770 человек.