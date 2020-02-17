У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Самый дорогой смартфон Samsung поцарапали, подожгли и сломали пополам

Текст:   Богдан Бобров
17.02.2020,  
11:47
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Зак Нельсон, автор многомиллионного канала на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал новый ролик, в котором проверил на прочность новый смартфон Galaxy Z Flip, ставший самым дорогим в представленной недавно флагманской линейке Samsung. Сейчас он доступен к покупке за 119 990 рублей.

Одной из наиболее интересных особенностей, заявленных на презентации, называлось специальное покрытие экрана новинки, изготовленное из ультратонкого стекла. Тем не менее на прочности изменение материалов никак не сказалось. Дисплей новинки, как и до этого у складных Galaxy Fold и Motorola Razr, без особых усилий царапается ногтем, не говоря уже о каких-то более твердых металлических предметах.

"Испытания огнем" раскладушке также не удалось пройти без потерь - после нагревания зажигалкой на матрице остались различимые отметины.

Но вот в тесте на сгибание аппарат повел себя поистине стоически. Учитывая, что блогер пытался выгнуть устройство в "противоестественное" положение, девайс в какой-то момент все же треснул, но продолжил работать и сохранил какую-никакую функциональность.

Создан мобильный телефон с дисковым набором - такого нет на AliExpress
Apple выпустит бюджетный вариант AirPod Pro

Подводя итог, стоит отметить, что нормальный человек в повседневном сценарии использования Galaxy Z Flip, естественно, не будет подвергать гаджет подобным экзекуциям. Налицо явный прогресс Samsung в плане проделанной работы над ошибками после Galaxy Fold, и новую раскладушку вполне можно использовать как основное устройство.

гаджеты
Фото: Пресс-служба Ростех
Ростех представил отечественный моноблок с высоким уровнем защиты 14.02.2020
На Android выйдет игра по "Ведьмаку" от CD Projekt. Названа дата релиза 13.02.2020
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса 12.02.2020
смартфоны
Фото: Принтскрин с YouTube
Windows 10X для складных гаджетов: первые подробности 14.02.2020
WhatsApp побил новый рекорд по числу пользователей 13.02.2020
Samsung представил новый складной смартфон, который может стать бестселлером 12.02.2020
samsung
Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России 12.02.2020
Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России 11.02.2020