Самый дорогой смартфон Samsung поцарапали, подожгли и сломали пополам

Зак Нельсон, автор многомиллионного канала на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал новый ролик, в котором проверил на прочность новый смартфон Galaxy Z Flip, ставший самым дорогим в представленной недавно флагманской линейке Samsung. Сейчас он доступен к покупке за 119 990 рублей.

Одной из наиболее интересных особенностей, заявленных на презентации, называлось специальное покрытие экрана новинки, изготовленное из ультратонкого стекла. Тем не менее на прочности изменение материалов никак не сказалось. Дисплей новинки, как и до этого у складных Galaxy Fold и Motorola Razr, без особых усилий царапается ногтем, не говоря уже о каких-то более твердых металлических предметах.

"Испытания огнем" раскладушке также не удалось пройти без потерь - после нагревания зажигалкой на матрице остались различимые отметины.

Но вот в тесте на сгибание аппарат повел себя поистине стоически. Учитывая, что блогер пытался выгнуть устройство в "противоестественное" положение, девайс в какой-то момент все же треснул, но продолжил работать и сохранил какую-никакую функциональность.

Подводя итог, стоит отметить, что нормальный человек в повседневном сценарии использования Galaxy Z Flip, естественно, не будет подвергать гаджет подобным экзекуциям. Налицо явный прогресс Samsung в плане проделанной работы над ошибками после Galaxy Fold, и новую раскладушку вполне можно использовать как основное устройство.