Болтон раскритиковал внешнеполитический курс Трампа

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа в отношении ряда стран. Об этом Болтон заявил в понедельник, выступая в Университете Дьюка (штат Северная Каролина).

Например, было совершенно очевидно, что политика главы Белого дома в отношении КНДР "потерпит провал". По словам Болтона, нет ни одного доказательства того, что власти Северной Кореи приняли стратегическое решение отказаться от стремления к обладанию ядерными вооружениями, пишет ТАСС, ссылаясь на CNN.

Он также дал понять, что, занимая пост помощника президента по нацбезопасности, выступал за еще большее ужесточение курса по отношению к Ирану вплоть до смены руководства этой страны. Болтон убежден, что Вашингтон не оказывает на Тегеран максимальное давление.

Во время встречи шла речь и о новой книге экс-помощника, рассказывающей в том числе о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Болтон выразил надежду на то, что Белый дом в итоге снимет возражения против публикации его мемуаров. Он отказался раскрыть содержание ряда конфиденциальных бесед с президентом США, заявив, что "когда-нибудь они станут достоянием общественности".

Напомним, речь идет о книге Болтона, выдержки из которой ранее просочились в прессу, спровоцировав очередной политический скандал в Вашингтоне. По данным The New York Times, в мемуарах под названием "Комната, где это произошло. Воспоминания Белого дома" Болтон рассказывает о том, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена. Белый дом официально выступил против публикации книги Болтона, ссылаясь на имеющиеся в ней сверхсекретные сведения.