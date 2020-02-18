Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта "Миротворец"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".

Владельцы скандального сайта обвинили немецкого дипломата, поставившего свою подпись под рекомендациями для урегулирования ситуации на востоке Украины, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность страны", "участии в пропагандистских мероприятиях против Незалежной" и "манипулировании общественно значимой информацией".

Сайт "Миротворец", серверы которого находятся в США, появился 6 лет назад. В его базу регулярно вносятся личные данные лиц, которые, по мнению создателей интернет-ресурса, угрожают национальной безопасности Украины.

В черном списке - журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или просто разозлившие своими действиями владельцев сайта. Тех, кто попал в базу "Миротворца", украинские пограничники не пускают в страну.

В апреле прошлого года в базу попала даже Елена Зеленская (супруга будущего президента Украины). Она сделала репост в соцсетях сообщения о премии в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных.

В ноябре 2018 года закрыть сайт потребовала Германия. Но Киев заявил, что это частный ресурс, правительство не несет ответственности за его содержание.