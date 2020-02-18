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Приступ Дмитрия Диброва попал на видео

ТВ и сериалы
    18.02.2020, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Приступ шестидесятилетнего российского певца, шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва в московском кинотеатре "Октябрь" попал на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что артист был госпитализирован либо с инсультом, либо после эпилептического припадка. Что и сам Дмитрий, и его представитель опровергли. В частности, шоумен сообщил, что упал в обморок.

Меж тем, судя по ролику, факт обморока вызывает сомнения.

Уже назван точный диагноз - микроинсульт.

Свидетелями приступа стали другие гости мероприятия, в том числе бессменный ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович.

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