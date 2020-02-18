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18.02.2020 07:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За снюсы ввели штрафы до 200 тысяч рублей

Текст: Ольга Горюнова, Наталья Коротченко, Татьяна Ткачева, Ирина Чечурина
В регионах продолжают принимать законы, которые запрещают продавать детям не только снюсы, но и электронные сигареты, вейпы, даже кальяны. И вводят нешуточные штрафы.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Снюсы - это бестабачные никотинсодержащие смеси в виде пакетиков и пастилок. В последнее время они прочно вошли в моду у детей и подростков. При этом на федеральном уровне данный процесс пока никак не регулируется.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"Из-за своей доступности, дешевизны и легальности снюсы стали очень популярны, особенно у подростков. За этим стоит огромная опасность, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова. - Употребляющие снюсы получают более внушительную разовую долю никотина по сравнению с курильщиком, что может привести даже к смерти".

Доза никотина, которая содержится в снюсе, в 30 раз превышает вредное воздействие от одной выкуренной сигареты, уточнила главврач областного астраханского наркодиспансера Татьяна Улезко.

Такое количество никотина вызывает тяжелое отравление организма, пагубно влияет на все органы и ткани человека, включая сосуды, мозг, нервную систему. Страдает поджелудочная железа: она перестает вырабатывать инсулин, что приводит к развитию сахарного диабета. Кроме того, развивается зависимость от никотина.

Фото: iStock
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Региональные депутаты обеспокоены тем, что никотиновые смеси неизвестного происхождения не подпадают под действие федерального закона об охране здоровья граждан. "В Комитете Госдумы РФ по охране здоровья уже создана рабочая группа, - сообщил "РГ" спикер Астраханской областной Думы Игорь Мартынов. - Она разрабатывает изменения, направленные на регулирование оборота продукции, содержащей никотин. И пока не принят федеральный закон, необходимо вводить региональное регулирование".

Законы о запрете розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет и бестабачной продукции, содержащей никотин, приняли с февраля также в Брянской и Тамбовской областях.

На Брянщине внесли изменения в уже действовавшие законодательные акты, добавив к "недетским" товарам курительные, сосательные, жевательные и нюхательные изделия без табака, в которых присутствует никотин или его производные. Исключение сделано для лекарств, если они официально зарегистрированы в РФ.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми
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Тамбовская облдума, в свою очередь, приняла отдельный "антиникотиновый" закон. Там прописан запрет на розничную продажу детям и подросткам до 18 лет электронных систем доставки этого вещества и бестабачной продукции с его содержанием.

Тех, кто нарушит эти законы, ждут штрафы. Самые крупные - в Брянской области. Для продавцов и распространителей - от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч. Для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.

В Оренбуржье штрафы тоже немалые. Граждан ожидает наказание от 3 до 4 тысяч рублей. Должностных и юридических лиц - до 30 и 40 тысяч соответственно. В случае повторного нарушения последняя сумма может возрасти до 100 тысяч рублей.

В Астраханской области - штрафы значительно скромнее. От одной до трех тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц.

В Тамбовской области, на первый взгляд, штрафы кажутся совсем уж скромными. Для граждан - от 500 рублей до одной тысячи. Но уже при повторном нарушении наказание более суровое: от трех до пяти тысяч. Для должностных лиц - от трех до 10 тысяч рублей (за рецидив - от 10 до 30 тысяч). Для организаций - от 20 до 50 тысяч для первого раза и от 50 до 100 для последующих.

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