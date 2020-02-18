За снюсы ввели штрафы до 200 тысяч рублей

В регионах продолжают принимать законы, которые запрещают продавать детям не только снюсы, но и электронные сигареты, вейпы, даже кальяны. И вводят нешуточные штрафы.

Снюсы - это бестабачные никотинсодержащие смеси в виде пакетиков и пастилок. В последнее время они прочно вошли в моду у детей и подростков. При этом на федеральном уровне данный процесс пока никак не регулируется.

"Из-за своей доступности, дешевизны и легальности снюсы стали очень популярны, особенно у подростков. За этим стоит огромная опасность, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова. - Употребляющие снюсы получают более внушительную разовую долю никотина по сравнению с курильщиком, что может привести даже к смерти".

Доза никотина, которая содержится в снюсе, в 30 раз превышает вредное воздействие от одной выкуренной сигареты, уточнила главврач областного астраханского наркодиспансера Татьяна Улезко.

Такое количество никотина вызывает тяжелое отравление организма, пагубно влияет на все органы и ткани человека, включая сосуды, мозг, нервную систему. Страдает поджелудочная железа: она перестает вырабатывать инсулин, что приводит к развитию сахарного диабета. Кроме того, развивается зависимость от никотина.

Региональные депутаты обеспокоены тем, что никотиновые смеси неизвестного происхождения не подпадают под действие федерального закона об охране здоровья граждан. "В Комитете Госдумы РФ по охране здоровья уже создана рабочая группа, - сообщил "РГ" спикер Астраханской областной Думы Игорь Мартынов. - Она разрабатывает изменения, направленные на регулирование оборота продукции, содержащей никотин. И пока не принят федеральный закон, необходимо вводить региональное регулирование".

Законы о запрете розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет и бестабачной продукции, содержащей никотин, приняли с февраля также в Брянской и Тамбовской областях.

На Брянщине внесли изменения в уже действовавшие законодательные акты, добавив к "недетским" товарам курительные, сосательные, жевательные и нюхательные изделия без табака, в которых присутствует никотин или его производные. Исключение сделано для лекарств, если они официально зарегистрированы в РФ.

Тамбовская облдума, в свою очередь, приняла отдельный "антиникотиновый" закон. Там прописан запрет на розничную продажу детям и подросткам до 18 лет электронных систем доставки этого вещества и бестабачной продукции с его содержанием.

Тех, кто нарушит эти законы, ждут штрафы. Самые крупные - в Брянской области. Для продавцов и распространителей - от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч. Для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.

В Оренбуржье штрафы тоже немалые. Граждан ожидает наказание от 3 до 4 тысяч рублей. Должностных и юридических лиц - до 30 и 40 тысяч соответственно. В случае повторного нарушения последняя сумма может возрасти до 100 тысяч рублей.

В Астраханской области - штрафы значительно скромнее. От одной до трех тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц.

В Тамбовской области, на первый взгляд, штрафы кажутся совсем уж скромными. Для граждан - от 500 рублей до одной тысячи. Но уже при повторном нарушении наказание более суровое: от трех до пяти тысяч. Для должностных лиц - от трех до 10 тысяч рублей (за рецидив - от 10 до 30 тысяч). Для организаций - от 20 до 50 тысяч для первого раза и от 50 до 100 для последующих.