Уральцам показали портреты "небожителей" - асов Великой Отечественной

Коллективный портрет "небожителей" - асов Великой Отечественной войны - подготовила к 75-летию Победы библиотека имени Белинского в Екатеринбурге.

Иллюстрации взяты из уникального и чрезвычайно редкого альбома 1936 года, посвященного военно-воздушному флоту СССР. Полные экземпляры издания на антикварном рынке и даже в библиотечных фондах встречаются нечасто.

В импровизированной эскадрильи альбома - 140 портретов, выполненных одним из представителей так называемой ленинградской пейзажной школы Георгием Верейским. Тут и такие известные личности, как Валерий Чкалов, и молодые летчики, следы которых теряются в истории.

Также в альбом входят 28 цветных и тоновых литографий на самолетную тематику: воздушные парады, истребители и бомбардировщики в полете, на аэродроме, сцены предполетной подготовки.

"Большинство изображенных на портретах всего через пять лет поднимут свои боевые самолеты, чтобы выиграть эту войну с тяжелейшей схватке с "люфтваффе", - говорят в библиотеке. Прославленные летчики и неизвестные пилоты - они делали одно общее дело, творили одну победу".