Фашисты приходят к власти в США в трейлере "Заговора против Америки"

На YouTube-канале телесети HBO опубликован трейлер мини-сериала "Заговор против Америки" (The Plot Against America) - с Вайноной Райдер и Джоном Туртурро.

Шоу расскажет альтернативную историю США, где на выборах 1940 года президентом страны стал не Рузвельт, а летчик и сочувствующий Гитлеру национальный герой Чарльз Линдберг. С вытекающими - далее следуют расцвет фашизма и антисемитизма.

Создатель сериала - Дэвид Саймон ("Прослушка", "Двойка"), в основе сценария - одноименный роман Филипа Рота.

В других ролях - Зои Казан ("Что знает Оливия?"), Бен Коул ("Восьмое чувство", "Хэппи"), Энтони Бойл ("Игра престолов", "Патрик Мелроуз"), Джоанна Грисе ("Удивительная миссис Мейзел").

Премьера сезона, состоящего из восьми эпизодов, - 16 марта.

Трейлер, в котором демонстрируется нацистская символика, доступен на YouTube-канале HBO.