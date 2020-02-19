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Фашисты приходят к власти в США в трейлере "Заговора против Америки"

Новости
    19.02.2020, 12:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На YouTube-канале телесети HBO опубликован трейлер мини-сериала "Заговор против Америки" (The Plot Against America) - с Вайноной Райдер и Джоном Туртурро.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Удивительных историй" Стивена Спилберга

Шоу расскажет альтернативную историю США, где на выборах 1940 года президентом страны стал не Рузвельт, а летчик и сочувствующий Гитлеру национальный герой Чарльз Линдберг. С вытекающими - далее следуют расцвет фашизма и антисемитизма.

Создатель сериала - Дэвид Саймон ("Прослушка", "Двойка"), в основе сценария - одноименный роман Филипа Рота.

В других ролях - Зои Казан ("Что знает Оливия?"), Бен Коул ("Восьмое чувство", "Хэппи"), Энтони Бойл ("Игра престолов", "Патрик Мелроуз"), Джоанна Грисе ("Удивительная миссис Мейзел").

Премьера сезона, состоящего из восьми эпизодов, - 16 марта.

Трейлер, в котором демонстрируется нацистская символика, доступен на YouTube-канале HBO.

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