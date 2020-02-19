Юрий Антонов рассказал о своем сложном отношении к русскому рэпу

Юрий Михайлович Антонов, советский, российский музыкант, автор великого множества неоспоримо прекрасных песен, отмечает сегодня юбилей - маэстро 75 лет.

По этому поводу исполнитель дал интервью KP.RU. При этом отмечено, что артист, перенесший недавно операцию, выглядит хорошо - постройнел, посвежел. Чему "виной", по словам Антонова гены, в первую очередь. Поскольку спортом он не особо часто занимается. Плюс в помощь хороший воздух и тишина - Юрий Михайлович уже много лет живет за городом - на даче. В позитивно сказывающемся обществе своих многочисленных котов. Точное поголовье которых артист не озвучивает.

Певец сразу же подчеркнул: никакой серьезной травмы, о которой писали СМИ, у него не было - перед Новым годом Антонову всего лишь удалили мениск. Единственно - процесс восстановления после оперативного вмешательства очень медленный. Поэтому артист не смог отметить Новый год - после больницы лежал дома на кровати. В первом часу принял успокоительное, обезболивающие и отошел ко сну - даже "огоньки" не смотрел.

По этой же причине - нога все еще побаливает - Юрий Михайлович пока перенес празднование юбилея - концерт и банкет.

Разобравшись со здоровьем артиста, перешли к творчеству. В частности, ресурс заинтересовало мнение Антонова по следующему жгучему вопросу: почему современные песни быстро забываются, виноваты композиторы-однодневки?

По мнению мастера, "сейчас не композиторы-однодневки, а песни-однодневки". Ведь композиторов как таковых практически не осталось - лишь мастеровые, "которые соединяют ритм с какой-то мелодией, которая, им кажется, может быть популярной". В результате - вал очень похожих одна на другую песен, использующих одни и те же музыкальные приемы.

"Нет песен, которые живут десятилетиями", - грустит артист. Добавив, что он, наверное, один из последних ветеранов движения, песни которого звучат по сорок лет. Причем на покой маэстро еще не собирается - у него есть в запасе и новые мелодии, и мысль выпустить виниловую пластинку. Но пока думает над технической стороной - это ведь сложный процесс.

С современными отечественными артистами тоже беда - выбор тех, кто действительно что-то может, небольшой. Даже на "Евровидение" толком отправить некого, ведь те артисты, "которых реально можно было выбирать", они уже на этом конкурсе побывали.

"Каких-то новых лиц на горизонте я особо не вижу. Один из лидеров (в списки претендентов на поездку на "Евровидение" - "Кинократия") - Александр Панайотов. Поет очень прилично", - считает Антонов. Напомнив, что Панайотова курирует Лепс, "а у Гриши прекрасный вкус". Так что если пройдет фамилия Панайотова на конкурс, Антонов хотел бы пожелать ему успехов. Ведь "рэперов же не пошлешь".

Впрочем, Юрий готов признать, что и в российском хип-хоп-сообществе "есть талантливые ребята". Баста, например. Хотя называть рэп музыкой маэстро не берется. "Мне кажется, это декламация стихов под ритм и гармоническую основу", - считает Антонов. Тут же поправляясь: "хотя там гармонии тоже очень маловато", "а чем меньше гармонии, тем проще".

"Я не осуждаю, просто с интересом наблюдаю, чем же все это закончится в конце концов", - подытожил свой анализ нынешнего состояния российской сцены певец.