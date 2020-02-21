Новости

Под Тулой нашли чемодан с убитой женщиной 16:52
Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящий разговор с Эрдоганом 16:49
Суд в Сочи заключил под стражу главу Хостинского района 16:47
В столицу приедут лучшие дети-звонари 16:43
Пермский депутат проведет три года в колонии за ложный донос 16:36
Найдены новые сведения о захоронении "потерянной царицы Египта" 16:34
У вымершего вида динозавров обнаружен современный рак 16:31
Самолет "Почты России" совершил первый рейс из аэропорта Жуковский 16:27
На Ставрополье нарушитель ПДД за два года собрал 180 штрафов 16:27
Замминистра Мурманской области задержан за взятку 16:23
Названы самые фотогеничные места России 16:16
Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой 16:11
В Оренбурге арестовали двух подростков, забивших до смерти прохожего 16:10
На Урале суд отправил в больницу детей с подозрением на коронавирус 16:07
Бывшего вице-губернатора Новгородской области отправили в колонию 15:58
На Таймыре нашли следы одного из старейших русских поселений 15:55
В Смоленске полиция накрыла нелегальный винный склад 15:47
Причины массовых обмороков в омской школе пока не установлены 15:40
В Саратове при стрельбе в кафе тяжело ранили мужчину 15:39
На Среднем Урале стало вдвое больше банкротов 15:13
На Кубани грузовик протаранил аптеку после ДТП 15:08
На Ямале предложили ввести "сиесту" 15:05
Барабанщик Pink Floyd Ник Мэйсон даст концерты в Москве и Петербурге 15:05
В Крыму не заметили прекращения работы сервиса BlaBlaCar 15:02
У крымского фермера от голода умерли 30 коров 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
21.02.2020 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский депутат проведет три года в колонии за ложный донос

Текст: Надежда Пащенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении депутата регионального Заксобрания Ильи Кузьмина. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда. За преступление, предусмотренное частью 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения), депутат проведет три года в колонии общего режима.

На Урале чиновницу осудили за аферу с квартирой

Речь идет о событиях годовой давности, когда 24 февраля 2019 года на странице Ильи Кузьмина в Facebook появилась видеозапись, на которой он сообщает о покушении на свое убийство.

- Похоже, возвращаются "девяностые", - сказал он. - Чудом остался жив. Было два выстрела. Если бы не споткнулся, второй был бы мне как раз в затылок.

В Кремле проанализируют данные о росте уголовных дел в отношении бизнесменов

Ранений Илья Кузьмин не получил, тем не менее, было возбуждено дело о покушении на убийство. Однако в июне арестовали его самого - по подозрению в ложном доносе.

По данным следствия, в осуществлении задуманного депутату помогла его знакомая, которая привлекла к инсценировке еще двоих человек - молодых мужчину и женщину, которые стали непосредственными исполнителями "покушения". За это им было обещано денежное вознаграждение. Теперь сообщников Кузьмина судят по другой статье - пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения.

Что касается самого депутата - известно, что мотивом преступления было повышение его общественного имиджа. Однако вместо создания положительного образа Кузьмин получил реальный срок.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Путин объяснил русофобию украинских элит
В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Путин присвоил генеральские звания силовикам
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников