Пермский депутат проведет три года в колонии за ложный донос

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении депутата регионального Заксобрания Ильи Кузьмина. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда. За преступление, предусмотренное частью 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения), депутат проведет три года в колонии общего режима.

Речь идет о событиях годовой давности, когда 24 февраля 2019 года на странице Ильи Кузьмина в Facebook появилась видеозапись, на которой он сообщает о покушении на свое убийство.

- Похоже, возвращаются "девяностые", - сказал он. - Чудом остался жив. Было два выстрела. Если бы не споткнулся, второй был бы мне как раз в затылок.

Ранений Илья Кузьмин не получил, тем не менее, было возбуждено дело о покушении на убийство. Однако в июне арестовали его самого - по подозрению в ложном доносе.

По данным следствия, в осуществлении задуманного депутату помогла его знакомая, которая привлекла к инсценировке еще двоих человек - молодых мужчину и женщину, которые стали непосредственными исполнителями "покушения". За это им было обещано денежное вознаграждение. Теперь сообщников Кузьмина судят по другой статье - пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения.

Что касается самого депутата - известно, что мотивом преступления было повышение его общественного имиджа. Однако вместо создания положительного образа Кузьмин получил реальный срок.