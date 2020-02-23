Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова

Тренер норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе поддержал россиянина Александра Логинова. Слова специалиста приводит "Матч ТВ".

Мазе рассказал о своем разговоре с братьями Бе, которые в недавнем интервью раскритиковали Логинова. Напомним, что вчера итальянская полиция провели обыски в отеле сборной России, но так и не нашли никаких доказательств применения Александром запрещенных препаратов.

"Постоянная критика никак не поможет ни Александру, ни России. Я попытался донести это до братьев Бе. Мы должны оставить это в прошлом. Почему-то общество считает, что общим осуждением поможет России. Но это не так. Хватит постоянно тыкать пальцем и говорить: "Ты поступил плохо", - сказал Мазе.

Из-за обысков Логинов отказался от участия в сегодняшнем масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.