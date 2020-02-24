Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник

Пострадавший при обрушении строящегося дома в Ижевске находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "РГ" глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, 20-летний молодой человек получил травму черепа и позвоночника, и сейчас находится в первой республиканской клинической больнице.

- Медики проводят все необходимые реанимационные мероприятия. Пострадавший под постоянным наблюдением врачей. Скорой помощи - слова благодарности за быструю реакцию. Экстренные службы отработали оперативно. Спасательную операцию осуществляли сотрудники МЧС. Следственные органы проводят проверку. Работаем совместно со всеми причастными службами, - сказал Бекмеметьев.

Он также уточнил, что стройку 17-этажного дома, в котором произошла трагедия, приостановили до окончания всех необходимых процедур.

Напомним, сегодня около 15.00 по местному времени в строящемся доме по Воткинскому шоссе в Ижевске обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб на месте. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 216 УК России "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".