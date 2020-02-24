Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс

Судно "Академик Черский", на которое возлагают надежды на завершение укладки ветки газопровода "Северный поток-2", внезапно изменило курс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два мониторинговых портала - Marine Traffic и Vesselfinder. Что это значит, пока непонятно.

Известно, что судно-трубоукладчик направлялось в Сингапур - его прибытия ожидали еще 22 февраля. Однако до пункта назначения "Академик Черский" не дошел, взяв курс на Шри-Ланку. В порт столицы островного государства Коломбо он может прибыть в середине марта.

В российском Минэнерго не исключают, что именно это судно поможет завершить крупнейший российско-европейский стратегический проект в сфере энергетики последних лет. Проблемы с ним возникли после того, как США ввели обещанные санкции против европейских компаний, специализирующихся на прокладке инфраструктуры по морскому дну на большой глубине. Это сдвинуло сроки сдачи газопровода в эксплуатацию, однако в Москве не сомневаются, что в конце концов он будет успешно завершен.