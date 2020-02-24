Уголовное дело против Логинова и его тренера может быть закрыто до суда

Адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича заявил, что уголовное дело против них может быть закрыто до суда.

Как сообщил ТАСС Йоханн Цеггелер, дело против спортсмена и его тренера возбуждено, пока идет следствие.

"Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идет только следствие. Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто", - сказал Цеггелер.

Напомним, что в минувшую субботу рано утром в номере и машине Логинова, а также его тренера прошли обыски. Спортсмена и тренера подозревают в применении и распространении допинга, однако в ходе проведенных обысков ничего противозаконного обнаружено не было. Произошедшее серьезно повлияло на выступление Логинова, который после повторного визита полиции отказался от участия в масс-старте.

Ранее россиянин заявил о том, что может завершить карьеру, если в его отношении продолжится травля. Он уже отбыл наказание за употребление допинга и теперь регулярно проходит допинг-контроль, который не выявляет никаких запрещенных препаратов в организме.

Обыски на чемпионате мира в Италии были вызваны тем, что Касперович находился на соревнованиях по чужой аккредитации. Власти Италии подозревали, что он таким образом мог нарушить антидопинговые правила.