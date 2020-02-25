Майкл Джордан не смог сдержать слез на церемонии прощания с Коби Брайантом

Во время тожественной церемонии, которая прошла на домашней арене "Лейкерс", к собравшимся обратилась вдова Брайанта Ванесса, которая потеряла 26 января не только любимого мужа, но и 13-летнюю дочь Джианну. Не смог сдержать слез другой легендарный баскетболист - Майкл Джордан.

"Вместе с Коби умерла и частичка меня, - сказал он. - Для меня он был младшим братом. Коби мечтал стать лучшим баскетболистом, а я старался помогать ему в этом. При этом приходилось мириться с его поздними звонками, глупыми вопросами. Но я понимал, что ему это нужно, чтобы стать лучше. Мы много разговаривали о семье, бизнесе, да обо всем. А теперь его не стало".

Всего проститься с экс-игроком НБА, пять раз выигрывавшим чемпионский титул и дважды побеждавшим на Олимпиадах, собрались почти 30 тысяч зрителей. Среди тех, кто произнес прощальную речь был и многолетний партнер Брайанта по "Лейкерс" Шакил О'Нил, также болезненно перенесший известие о смерти друга.

Певица Бейонсе спела любимую пенсю Брайанта, также выступила и Кристина Агилера.

Трагедия, унесшая жизни девяти человек произошла 26 января в пригороде Лос-Анджелеса.