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25.02.2020 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Задержанные в Азовском море за браконьерский лов рыбы четыре украинских рыбака отпущены на свободу после отбытия административного ареста на 10 суток. Об этом сообщила "РГ" уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
В Азовском море найдены сети арестованных украинских браконьеров

- Украинские браконьеры отбывали наказание в виде административного ареста в изоляторе временного содержания города Керчи, - рассказала Лариса Опанасюк. - Сейчас они отпущены на свободу. Претензий и жалоб на условия содержания они не высказали. Я оставляла им свой контактный телефон, но обращений не было.

Напомним, на задержанном судне с четырьмя украинскими браконьерами 14 февраля были найдены 300 особей камбалы-калкан, промысел которой запрещен. Позднее из сетей, обнаруженных в акватории Азовского моря благодаря навигационному прибору "Гармин" с украинского корабля, удалось освободить еще 450 экземпляров камбалы-калкан, три русского осетра, две севрюги и две рыбы-иглы.

В отношении украинцев были возбуждены административные дела по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение или воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудником ФСБ) и части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов). У браконьеров не было документов на вылов рыбы, и капитан суда признал свою вину. По решению Керченского городского суда 16 февраля браконьеры арестованы на десять суток.

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