В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу

Задержанные в Азовском море за браконьерский лов рыбы четыре украинских рыбака отпущены на свободу после отбытия административного ареста на 10 суток. Об этом сообщила "РГ" уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк.

- Украинские браконьеры отбывали наказание в виде административного ареста в изоляторе временного содержания города Керчи, - рассказала Лариса Опанасюк. - Сейчас они отпущены на свободу. Претензий и жалоб на условия содержания они не высказали. Я оставляла им свой контактный телефон, но обращений не было.

Напомним, на задержанном судне с четырьмя украинскими браконьерами 14 февраля были найдены 300 особей камбалы-калкан, промысел которой запрещен. Позднее из сетей, обнаруженных в акватории Азовского моря благодаря навигационному прибору "Гармин" с украинского корабля, удалось освободить еще 450 экземпляров камбалы-калкан, три русского осетра, две севрюги и две рыбы-иглы.

В отношении украинцев были возбуждены административные дела по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение или воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудником ФСБ) и части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов). У браконьеров не было документов на вылов рыбы, и капитан суда признал свою вину. По решению Керченского городского суда 16 февраля браконьеры арестованы на десять суток.