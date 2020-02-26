Во многих регионах путь от дома до школы напоминает ежедневный опасный квест. Чтобы успеть к уроку, некоторым малышам приходится пролезать под стоящими на путях товарными вагонами, как на станции Арбеково, что в Пензенской области. Или пробираться среди гаражей, как в Костроме. На "горячей линии" в "Российской газете" вместе с экспертами Общероссийского народного фронта мы разбирались, почему это происходит и как навести порядок.

Александр Николаевич, вы подготовили "дорожную карту" по регионам с 220 конкретными адресами, где находятся опасные дороги в школу. Можете назвать регионы, которые не реагируют на рекомендации?

Александр Васильев, член Центрального штаба ОНФ: Регионы-аутсайдеры, которые не устранили недостатки на опасных участках дорог в образовательные учреждения, известны: это Приморский край, Ульяновская, Самарская, Ярославская области. Здесь активистами ОНФ выявлены десятки опасных участков, а муниципальные власти отказываются устранить недостатки и обустроить территории вблизи школ в соответствии в национальными стандартами, ссылаясь на отсутствие финансовых средств в бюджете. Понимаем, что местные власти не всегда могут найти на это деньги. Нужны еще региональная или федеральная программы.

Предусмотрено ли какое-то наказание для чиновников, не выполнивших работы по "дорожной карте"?

Александр Васильев: Возможны несколько вариантов: от общественного порицания до прокурора. И уже были у нас прецеденты, когда дела доходили до суда.

Юрий Николаевич, не пора ли уже законом определить наказания за плохую дорогу в школу? Допустим, в темном переулке случилось что-то с ребенком, значит, тому, кто отвечает за полицию, - штраф, а может быть, и тюрьма...

Юрий Швыткин, член регионального штаба ОНФ в Красноярском крае, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне: В этот процесс уже вовлечены все контролирующие структуры. В том числе правоохранительные органы. Но поймите, что эффекта не будет, если только наказывать. Нужно привлечь к контролю и обсуждению вариантов, как обеспечить оптимальный и максимально безопасный путь до школы и родителей, и педагогов, и общественность. Когда проводил рейды в Красноярском крае, всегда брал с собой сотрудника ГИБДД, представителя департамента транспорта, управления образования. И тут же решали, где нужно разметку сделать, где фонари поставить...

Автотрасса, как потенциально опасный объект, далеко не самый лучший путь до школы. А лошадь - это, конечно, замечательно, однако в школу на таком транспорте ездить тяжеловато.

Как депутат выступил с инициативой усилить ответственность региональной власти в распределении средств из региональных дорожных фондов. И установить приоритет - на содержание дорог и благоустройство территории вблизи школ и других учебных заведений. На муниципальном уровне - ужесточить ответственность за качество проведения работ вблизи школ.

Можете назвать случаи, когда глава муниципалитета пострадал за плохую дорогу в школу?

Фатима Барханоева, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии: У меня был такой случай в прошлом году в сельском поселении Плиево. У нас первая школа в этом селе. Дети нарисовали свои маршруты в школу. Определили улицы, которые нуждаются в дополнительном освещении. На "круглый стол" пригласили главу муниципалитета, представителя ГИБДД, директора школы. Глава сельского поселения вдруг заявил: а у меня не ходят в школу дети, их нет. Сейчас в Плиево другой глава поселения, две улицы уже освещены. Уверена, что гражданская позиция главы администрации в таких вопросах играет порой решающую роль.

Мы хотим вернуться к публикации, которая вышла в "РГ" осенью 2019 года. Речь идет о станции Арбеково Пензенской области. До школы всего пять минут идти, но нужно преодолеть железнодорожные пути. Ни регулируемого переезда, ни путепровода здесь нет. Детям приходится порой перелезать под вагонами. На днях наш корреспондент побывала на месте и сняла видеосюжет. Что изменилось? Приезжал транспортный прокурор, рассказал, что в РЖД готовы на условиях софинансирования сделать надземный переход. Но в мэрии не могут разработать даже проектную документацию.

Сергей Мельников, руководитель регионального исполкома ОНФ в Пензенской области: Благодаря "РГ" мы вообще узнали про эту проблему. И сейчас будем вести переговоры с РЖД и администрацией города, чтобы там появился нормальный переход. Кроме того, есть возможность организовать здесь автомобильное движение. Там проходит автодорога, которая ведет до дачных поселков. А до станции Арбеково идет грунтовая дорога, поэтому подвоз детей организовать нельзя. Будем добиваться включить ее в программу "Безопасные и качественные автодороги", чтобы можно было возить детей до школы и обратно.

Вопрос партнера "Российской газеты"

Под присмотром

Крымское информационное агентство: Могут ли муниципалитеты устанавливать камеры наблюдения на маршрутах школьников? Есть у них такое право, обязанность?

Алла Вертинская, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым: С этим нужно законодательно разбираться. Накануне приезда на "горячую линию" мы проводили рейды по школам, которые у нас на особом контроле. Например, нас давно беспокоит школа N 17 в Симферополе. Пешеходный переход на подходе к ней благоустроен и соответствует новым национальным стандартам. Но после него ребенку надо еще 150 метров идти вдоль дороги, где местами нет тротуара. А чтобы зайти в центральный вход школы - перебегать через оживленную дорогу. Усугубляет ситуацию то, что напротив парадного подъезда хозяин частного дома фактически захватил пешеходную часть и посреди тротуара установил забор из сетки рабица.

Неделю назад мальчика, который вышел из школы, сбила машина и скрылась с места ДТП. Хорошо, что на центральном входе в школу установлена камера видеонаблюдения. Виновника ДТП сейчас ищут. Чтобы дорога в школу для детей была безопасной, необходим целый комплекс мер, в том числе и камеры наружного наблюдения. Особенно их необходимо предусмотреть там, где эти проходы включены в схему дорожного движения. Ведь почти во всех парках камеры устанавливаются, почему бы не оснастить ими и территории, прилегающие к школам для того, чтобы повысить уровень безопасности детей, которые идут в школу.

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С полным текстом "горячей линии" вы можете ознакомиться на сайте "РГ".