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Рубрика: В мире

Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Пекин потратил свыше 14 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Большая часть средств направляется в провинцию Хубэй, где самый высокий процент заразившихся.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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Деньги идут на лечение, дезинфекцию помещений и прочую деятельность по защите населения от вируса. Власти КНР сообщают, что ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части страны. А вот по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск по-прежнему существует. Главное сейчас - не допустить повторной вспышки.

Отметим, что за пределами Китая зараженных коронавирусом COVID-19 уже 2 тысячи 549 человек. За сутки эта цифра выросла на 390 человек. Инфицированные выявлены в 33 странах. От вируса там скончались 34 человека, в том числе только за последние сутки - 11 человек.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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