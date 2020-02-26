Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Пекин потратил свыше 14 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Большая часть средств направляется в провинцию Хубэй, где самый высокий процент заразившихся.

Деньги идут на лечение, дезинфекцию помещений и прочую деятельность по защите населения от вируса. Власти КНР сообщают, что ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части страны. А вот по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск по-прежнему существует. Главное сейчас - не допустить повторной вспышки.

Отметим, что за пределами Китая зараженных коронавирусом COVID-19 уже 2 тысячи 549 человек. За сутки эта цифра выросла на 390 человек. Инфицированные выявлены в 33 странах. От вируса там скончались 34 человека, в том числе только за последние сутки - 11 человек.