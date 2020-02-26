Новости

В Дагестане внучка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку 09:37
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво 09:36
Ковальчук остался недоволен дебютом за "Вашингтон" 09:20
Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео 09:12
В Сочи на поиски пропавших в море мальчиков вылетел вертолет 09:06
Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях 09:03
Япония продолжит подготовку к летней Олимпиаде 09:01
Санкции могут укрепить позиции российских банков 08:54
В Омске выросло количество миллионеров 08:53
Посольство РФ выразило протест в связи с переводом Бута в спецблок 08:52
Премьер Японии призвал отложить крупные мероприятия из-за коронавируса 08:37
"Тампа-Бэй" проиграла, несмотря на 30 гол Кучерова в сезоне 08:20
Пользователей Сети поразил водитель, едущий в горящем внедорожнике 08:12
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам 08:11
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия 08:10
В Забайкалье женщина выиграла миллион рублей в лотерею 08:05
В мобильном технопарке Приамурья обучились около тысячи школьников 08:04
В Сибири эвакуировали десятки школ из-за сообщений о минировании 07:58
Панарин обновил свой рекорд результативности 07:48
Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX 07:23
Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за "Вашингтон" 06:53
Почти 100 летевших из Сеула в Китай пассажиров поместили на карантин 06:22
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины 05:40
В Биробиджане школы эвакуировали из-за угрозы минирования 05:20
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок 04:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 08:37
Рубрика: В мире

Премьер Японии призвал отложить крупные мероприятия из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал в ближайшие две недели отложить проведение в стране крупных спортивных и культурных мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Ближайшие одна-две недели крайне важны для предотвращения распространения инфекции. С учетом этого, а также принимая во внимание высокий риск заражения людей, я призываю в последующие две недели отменить, отложить или сократить в масштабах проведение общенациональных спортивных и культурных мероприятий с большим количеством участников", - заявил глава японского правительства, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Фото: AP Photo
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек

Синдзо Абэ также объявил о введении запрета на въезд в Японию людей, которые в последние две недели посещали южнокорейский город Тэгу, а также уезд Чхондо провинции Кёнсан-Пукто. В Республике Корея продолжает быстрыми темпами расти число зараженных COVID-19. Количество заболевших там уже превысило 1,1 тысячи человек.

Напомним, что ранее японские власти приняли решение сократить состав участников ежегодного Токийского марафона. В состязании не попробуют свои силы бегуны-любители.

Фото: AP Photo
Как коронавирус уничтожает экономику Японии

Помимо этого, из-за инфекции были отменены праздничные мероприятия по случаю юбилея недавно вступившего на престол императора Нарухито. Японскому монарху 23 февраля исполнилось 60 лет. В свой первый день рождения в новом статусе он так и не смог с балкона поприветствовать простых граждан, десятки тысяч которых ежегодно собираются перед дворцом.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса