Премьер Японии призвал отложить крупные мероприятия из-за коронавируса

"Ближайшие одна-две недели крайне важны для предотвращения распространения инфекции. С учетом этого, а также принимая во внимание высокий риск заражения людей, я призываю в последующие две недели отменить, отложить или сократить в масштабах проведение общенациональных спортивных и культурных мероприятий с большим количеством участников", - заявил глава японского правительства, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Синдзо Абэ также объявил о введении запрета на въезд в Японию людей, которые в последние две недели посещали южнокорейский город Тэгу, а также уезд Чхондо провинции Кёнсан-Пукто. В Республике Корея продолжает быстрыми темпами расти число зараженных COVID-19. Количество заболевших там уже превысило 1,1 тысячи человек.

Напомним, что ранее японские власти приняли решение сократить состав участников ежегодного Токийского марафона. В состязании не попробуют свои силы бегуны-любители.

Помимо этого, из-за инфекции были отменены праздничные мероприятия по случаю юбилея недавно вступившего на престол императора Нарухито. Японскому монарху 23 февраля исполнилось 60 лет. В свой первый день рождения в новом статусе он так и не смог с балкона поприветствовать простых граждан, десятки тысяч которых ежегодно собираются перед дворцом.