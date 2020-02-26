Дело о "пирах" Цеповяза в колонии направят в суд Амурской области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. Как сообщалось ранее, они оказались причастны к организации нашумевшего тюремного застолья члена банды "цапков" Вячеслава Цеповяза, а также создавали поблажки другим осужденным.

По предварительной версии, сотрудники колонии в 2011-2015 годах за счет родственников заключенных открыли на территории колонии кафе, пасеку, автосервис и несколько других хозяйственных предприятий, не предусмотренных уголовно-исполнительной системой. Работавшие там осужденные пользовались рядом преимуществ. Им предоставляли дополнительные свидания и передачи, досрочно снимали взыскания. Люди, которые должны были содержаться в строгих условиях, жили вполне комфортно и даже могли устраивать "пиршества". Одно из них и оказалось заснято.

Фотография, где Вячеслав Цеповяз, осужденный за массовое убийство, сидит за столом, уставленным деликатесами, попала в интернет в 2018 году и вызвала огромный скандал. Позже было опубликовано видео, где осужденный показывает кому-то пасеку.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что материалы передадут в суд после вручения копии обвинительного заключения. Дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) сотрудниками колонии будет рассматриваться в Ивановском районном суде Амурской области.