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26.02.2020 14:10
Рубрика: Видео

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе

Текст: Вадим Давыденко

Это снятое на Ярославском шоссе Москвы видео разделило пользователей Сети на два лагеря.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Одни, которых поменьше, восхищаются отвагой беспечного ездока и выясняют, сколько километров в час выжимает его электросамокат, а также - где такой можно купить. Другим, и таких, к счастью, большинство, хотелось бы знать, в курсе ли родители подростка, что их отпрыск мчится по среднему ряду скоростной автомагистрали и в случае малейшей оплошности окажется под колесами машин почти без шансов выжить. Большинством голосов в комментариях решено при первом же удобном случае отнять у юного самокатчика его игрушку, а самому гонщику выписать березовой каши.

Стоит напомнить, что специально по самокатам в ПДД пока никаких правил нет - законодатели еще дискутируют по этой позиции - но, опираясь на положения, прописанные для велосипедистов, можно смело утверждать, что езда не вдоль обочины, а посреди полосы, не говоря уже о средних рядах многополосных шоссе, где скорость намного выше 60 км/ч, это безусловное нарушение.

P.S. Да, вам не показалось. 90 км/ч.

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#видео #авто