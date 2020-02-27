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27.02.2020 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В четверг днем в сочинском поселке Лазаревское из-за шторма водолазам пришлось прекратить поиски пропавших в морской акватории подростков, которых ищут вторые сутки. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, водолазы обследовали устье реки Псезуапсе.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По словам спасателя Лазаревского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Алексея Еничева, в первую очередь специалисты обследовали углубление до пяти метров, при этом видимость составляла не более 50-70 сантиметров.

"К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока остается невозможным из-за шторма в два-три балла и нулевой видимости", - отметил Алексей Еничев.

Как уже писала "РГ", накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК РФ в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших.

Пока продолжаются поиски вдоль берега. По состоянию на 12.00 удалось обследовать более 100 километров береговой линии.

Напомним, вечером 25 февраля двое 14-летних мальчиков стали переходить вброд устье реки Псезуапсе и, оступившись, упали. В результате течением их вынесло в море.

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