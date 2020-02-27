На последнем курсе студента волнует не столько грядущая защита диплома, сколько вопрос: что дальше? Поиск работы - больная тема для многих выпускников, несмотря на возможность профессионально стажироваться в компаниях. В то же время работодатели сетуют на нехватку кадров. О разнонаправленных трендах уральского рынка труда мы беседуем с независимым консультантом по подбору персонала Анастасией Сеначиной.

Обычно работодатели указывают в вакансии требуемый опыт работы, а у студентов его вообще нет. Есть ли шанс, что их возьмут?

Анастасия Сеначина: В компаниях, работающих на конкурентном рынке, нет времени на раскачку - понятно, что наниматель ищет опытного специалиста. Но требования в вакансии - это не приговор, а пожелание, идеал сотрудника. Выпускнику необходимо доказать прежде всего свою полезность и, откликаясь на вакансию, рассказать о способностях и навыках. Конечно, сложнее тому, кто нигде не подрабатывал во время учебы, но, если есть хоть какой-то трудовой опыт, человек уже понимает, что такое работа и как оценивают результат, умеет совмещать ее с учебой, - это тоже важный показатель. Да и порой человек без опыта дает фору опытным кандидатам, тем более что на первый план сегодня выходят не хард, а софт скиллс - навыки коммуникации, работы в команде и умение принимать решения. А поскольку бизнес сейчас развивается с большой скоростью, на первый план еще выходят способность быстро обучаться и работоспособность.

Куда податься выпускнику? Каких специалистов не хватает на уральском рынке?

Анастасия Сеначина: Остро требуются менеджеры по продажам. Это "добывающее" подразделение, которое кормит всю компанию. Среди таких сотрудников высока текучка, потому что не все выдерживают высокий темп и необходимость работать на результат в виде выполнения плана продаж, порой "выгорают" из-за бесконечных переговоров с клиентами. В то же время у них есть возможность хорошо зарабатывать: доход успешного менеджера в b2b-секторе - 60-70 тысяч рублей, а в отдельных сегментах - от 100 тысяч.

Также на рынке не хватает специалистов по интернет-маркетингу: их оклад 40-50 тысяч рублей плюс переменная часть зарплаты в виде премий и бонусов за результат.

К людям приходит осознание, что жизнь - не только труд. Они находят другие интересные занятия, что помогает предотвратить эмоциональное выгорание и в итоге положительно сказывается на работе

Кроме того, работодатели активно ищут руководителей на производство, инженеров различных специальностей. По данным HR-агентств, сейчас на Урале идет настоящая борьба за инженеров-конструкторов. Такая категория специалистов долго и стабильно работает на одном месте и при комфортных условиях в компании редко меняет работу. В цене, конечно, специалисты IT-сферы: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, интернет-аналитики, которые часто предпочитают фриланс постоянной работе в офисе. Высокий спрос на них связан с тем, что они востребованы на мировом рынке труда и могут работать удаленно в любой точке планеты. Поэтому многие компании буквально со студенческой скамьи взращивают для себя такие кадры.

Известно, что некоторым компетенциям, важным для работодателей, нигде не обучают, и таких становится все больше. Как их приобрести?

Анастасия Сеначина: Честно говоря, сейчас даже специалисты по подбору персонала порой не знают, как назвать должность, чтобы пришел нужный человек. Классификатора профессий нет, мы прописываем требования в вакансии под конкретную задачу. В итоге появляются новые профессии, например продукт-менеджер или менеджер по развитию проектов, на которых большой спрос. Вузы и колледжи их не готовят, собственно, как и digital-специалистов, аналитиков Big Data или фасилитаторов. Эти компетенции появились в ответ на запросы бизнеса: сотрудники осваивали новое дело методом проб и ошибок, а уже потом на основе сложившейся практики эйчары составили портрет специалиста.

Но бывает и по-другому, когда работник компании предлагает и реализует интересные решения, тем самым создавая новые задачи. Например, мою знакомую наняли как маркетолога в техническую компанию. Фирма в том числе устраивала мероприятия для своих партнеров, и этой девушке, которая раньше занималась организацией свадеб, удалось изменить формат выступлений на данных встречах так, что эффективность мероприятий и число посетителей при прежнем бюджете увеличились в несколько раз. От этого выиграли все: сотруднице расширили спектр задач, ее должность изменилась, а зарплата выросла, и компания обрела ценного специалиста.

Сегодня многие молодые люди хотят иметь свободный рабочий график. Готовы ли работодатели идти им навстречу или как минимум вести речь о четырехдневной рабочей неделе?

Анастасия Сеначина: Ввести свободный график для рабочих на производстве вряд ли получится - завод просто встанет. А вот компаниям, среди сотрудников которых преобладают люди творческих профессий, такое нововведение пойдет на пользу: доказано, что соблюдение режима труда и отдыха, увеличение времени, которое человек сможет посвятить семье и увлечениям, повышает и его мотивацию к работе. Ведь зачастую важны не часы, проведенные на рабочем месте, а результат и умение создавать новое, причем выходя за рамки инструкций.

Отсюда же и тяга к смене деятельности: например, многие готовы параллельно вести несколько разных проектов. Скажем, моя коллега в свободное от работы время консультирует как психолог, и ей это очень нравится. Сейчас она договаривается с руководством о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Все чаще соискатели выбирают удаленный формат работы, вакансии без привязки к конкретному региону или предполагающие переезд сотрудников. Постепенно к людям приходит осознание, что жизнь - не только труд. Они находят другие интересные занятия, что, в свою очередь, помогает предотвратить эмоциональное выгорание, а значит, положительно сказывается на работе. К тому же нынешнее поколение уже не хочет всю жизнь служить одной профессии, готово к новым предложениям.

Кадровикам компаний очень важно понимать эти тенденции и грамотно выстраивать систему мотивации, чтобы работники стремились решать более сложные и интересные задачи.