Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи

Дипломат, чье имя не сообщается, отметил, что в настоящий момент они собирают данные о россиянах, находящихся на территории Южной Кореи. По поводу возможности эвакуации в будущем по образцу того, как было сделано в Ухане, сотрудник посольства сказал, что "все может быть".

Одновременно на официальной странице посольства РФ в Facebook появилось уведомление "О рекомендациях МИД России в связи с распространением нового коронавируса в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике". В документе отмечено, что МИД РФ "рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию, если они не вызваны крайней необходимостью".

Одновременно озвучена просьба для всех российских граждан, находящихся на территории упомянутых трех государств, "сообщить свои контактные данные в дипредставительства, отправив электронное письмо или позвонив на "горячую линию" по телефонам, номера которых указаны на интернет-сайтах посольств в Сеуле, Тегеране и Риме".

Также содержится напоминание, что россияне "имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД РФ "Зарубежный помощник", что поможет им быть лучше осведомленными обо всех новостях и упростит процесс общения с официальными представительствами России за рубежом.