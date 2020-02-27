Новости

Сбитая автобусом на переходе пермячка отсудила 300 тысяч рублей 08:26
Коронавирус не помеха. Женевский автосалон состоится 08:25
Популярный напиток назвали виновником высокого уровня жира в крови 08:20
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА 08:18
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире 07:40
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи 06:55
ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек 06:51
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ 06:41
Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии 06:14
США и Южная Корея отложили военные учения из-за COVID-19 05:53
На Гаити шесть человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале 05:42
Турпоток из России в Турцию в январе вырос на 42 процента 05:18
В Германии военную базу закрыли из-за симптомов коронавируса у солдата 05:00
В Хабаровском крае изъяли незаконно добытого осетра на 18 млн рублей 04:58
Трамп дал советы по профилактике коронавируса 04:13
Трамп сообщил о пяти погибших при стрельбе на пивоварне в Милуоки 03:58
На Камчатке летчики ТОФ посадили самолет на одном двигателе 03:57
Мадуро объявил Венесуэлу свободной от ящура 03:48
Блумберг решил использовать коронавирус в борьбе против Трампа 03:27
Сирийские войска выбили террористов из 16 населенных пунктов на юге Идлиба 02:54
Американский военный заразился коронавирусом в Южной Корее 02:34
В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 02:23
Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД 01:54
Небензя: РФ ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без предусловий 01:25
Семь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США 01:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 06:55
Рубрика: В мире

Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Россия пока не планирует эвакуацию своих граждан из Республики Корея в связи со вспышкой вызванного новым коронавирусом COVID-19 заболевания, но не исключает такой вариант развития событий в будущем. Об этом сообщили в посольстве РФ в Сеуле.
Фото: Мария Плотникова/РИА Новости Фото: Мария Плотникова/РИА Новости
Фото: Мария Плотникова/РИА Новости
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

Дипломат, чье имя не сообщается, отметил, что в настоящий момент они собирают данные о россиянах, находящихся на территории Южной Кореи. По поводу возможности эвакуации в будущем по образцу того, как было сделано в Ухане, сотрудник посольства сказал, что "все может быть".

Одновременно на официальной странице посольства РФ в Facebook появилось уведомление "О рекомендациях МИД России в связи с распространением нового коронавируса в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике". В документе отмечено, что МИД РФ "рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию, если они не вызваны крайней необходимостью".

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день

Одновременно озвучена просьба для всех российских граждан, находящихся на территории упомянутых трех государств, "сообщить свои контактные данные в дипредставительства, отправив электронное письмо или позвонив на "горячую линию" по телефонам, номера которых указаны на интернет-сайтах посольств в Сеуле, Тегеране и Риме".

Также содержится напоминание, что россияне "имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД РФ "Зарубежный помощник", что поможет им быть лучше осведомленными обо всех новостях и упростит процесс общения с официальными представительствами России за рубежом.

В мире Восточная Азия Южная Корея Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса