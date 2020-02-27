Россияне могут вернуть деньги за билеты в Италию, Южную Корею и Иран

"В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют полное право требовать как расторжения договора на турпутевку, так и изменения его условий. Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей", - сказала руководитель Ростуризма.

Она также отметила, что Ростуризм просит туристов временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию, поскольку Роспотребнадзор сообщил о наличии угрозы здоровью в этих странах из-за резкого роста числа заражений новой коронавирусной инфекцией.

"Надеемся, что ситуация нормализуется в самое ближайшее время", - добавила Зарина Догузова.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в Китае. Россия сократила транспортное сообщение с КНР. Также была прекращена продажа туров в Китай, все российские туристы вернулись из Китая. Также приостановлен прием китайских туристов в России.