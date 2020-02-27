Турпоток из России в Турцию в январе вырос на 42 процента

Российские туристы продолжают посещать Турцию, несмотря на антироссийскую истерию в соцсетях из-за событий в Идлибе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет Министерства культуры и туризма страны.

В минувшем январе Турцию посетили 130 тысяч 608 граждан РФ. Это на 42,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне заняли третье место по численности после туристов из Болгарии и Грузии. В топ-5 также вошли путешественники из Германии и Ирана. Чаще всего иностранцы посещали Стамбул.

Ранее МИД РФ и Роспотребнадзор рекомендовали воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию. Число больных коронавирусом COVID-19 в этих странах резко выросло.