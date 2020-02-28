Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса

Меры, которые принимаются в Беларуси в связи с появлением коронавируса, Александр Лукашенко считает адекватными и не видит необходимости закрывать границу страны. Об этом президент заявил на съезде белорусских профсоюзов, сообщает его пресс-служба.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - пояснил он. Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам.

Вместе с тем, по мнению президента, закрытие границ нельзя считать самым эффективным средством сдерживания вируса. "Границы были закрыты, но сегодня мир все равно заболел коронавирусом. Уже идет речь о том, чтобы перенести проведение Олимпийских игр. В такой ситуации важно не допустить паники среди населения. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - убежден Лукашенко.

Врачи, которые контактируют с заразившимися, конечно, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму. Президент полагает, что именно неверное поведение медицинских работников может спровоцировать панику среди населения. "Надо работать спокойно, на опережение, объясняя ситуацию людям", - пояснил свою позицию глава государства и добавил: "ведите себя поаккуратнее, берегите детей".