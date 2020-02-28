Студентов вуза в Минске перевели на индивидуальное обучение из-за коронавируса

Коронавирус выявлен у иранского студента Белорусского технического университета. Вуз переводится на индивидуальное обучение. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

В настоящее время, пояснил министр, у молодого человека минимальные признаки нарушения здоровья. "Он чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - добавил он.

По словам Караника, которые цитирует БЕЛТА, студента вызвали на обследование в 33-ую столичную поликлинику. На момент осмотра он жалоб не предъявлял.

"Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - проинформировал министр, уточнив, что о первом случае появления коронавируса в республике уже поставлена в известность и Всемирная организация здравоохранения.