В СГ создают единую группу по решению эпидемиологических вопросов

Совместная группа по оперативному решению вопросов в санитарно-эпидемиологической сфере будет работать в Союзном государстве. Решение об этом принято 28 февраля на совместном заседании коллегии Министерства здравоохранения РБ и службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России. Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора.

"Планируется, что в состав группы войдут представители компетентных органов двух стран, а также профильных научных организации", - говорится в сообщении. Как известно, главная задача санитарно-эпидемиологического нормирования - устанавливать требования для обеспечения безопасности здоровья человека, среды его обитания и предотвращения возникновения и распространения заболеваний. "В связи с этим участники заседания предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в данной области", - проинформировали в Роспотребнадзоре.

Эксперты Союзного государства констатировали, что, несмотря на единые подходы к структуре, имеются и определенные различия в нормировании отдельных факторов среды обитания. "Необходимо продолжить планомерный переход к единой согласованной политике в области санитарно-эпидемиологического нормирования", - подчеркнули в ведомстве.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра здравоохранения Беларуси - главного государственного санитарного врача Натальи Жуковой и руководителя Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.