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29.02.2020 23:13
Рубрика: Культура

Берлинале завершен победой иранского фильма

Текст: Валерий Кичин (Берлин)
70-й Берлинский фестиваль завершился триумфом иранской драмы "Здесь нет зла" режиссера Мохаммада Расулофа - альманаха из четырех новелл о степенях человеческой свободы, о проблемах мучительного нравственного выбора в сложнейших обстоятельствах.
Кадр из фильма "Здесь нет зла". Фото: Cosmopol Film / предоставлен пресс-службой Берлинского фестиваля Кадр из фильма "Здесь нет зла". Фото: Cosmopol Film / предоставлен пресс-службой Берлинского фестиваля
Кадр из фильма "Здесь нет зла". Фото: Cosmopol Film / предоставлен пресс-службой Берлинского фестиваля

Фильм завоевал главный приз Берлинале - "Золотого медведя". Зал аплодировал стоя, многие плакали: режиссер не мог лично получить награду - по политическим мотивам ему запрещено выезжать за пределы страны. Это решение жюри было воспринято как знак солидарности с опальным мастером.

Фото: предоставлено пресс-службой Берлинского фестиваля
Берлинские "медведи" застыли в растерянности

Гран-при жюри награждена драма американки Элайзы Хиттман со сложносочиненным названием "Никогда редко иногда всегда" - о девушке из Пенсильвании, которая в сопровождении двоюродной сестры едет в Нью-Йорк, чтобы тайком от родителей сделать аборт.

Лучшим режиссером признан кореец Хон Сансу, представивший в конкурсе "Женщина, которая убежала", - он получил "Серебряного медведя".

За лучшую женскую роль "Серебряного медведя" получили Паула Бир за фильм "Ундина" (Германия), лучшим актером назван итальянец Элио Джермано, сыгравший художника-примитивиста первой половины ХХ века Антонио Лигабуэ в байопике "Я хотел спрятаться".

Фото: marco krüger / schramm film
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Лучшим сценарием жюри сочло "Плохие сказки" братьев Д'Инноченцо (Италия).

"Серебряным медведем" за выдающийся художественный вклад награжден немецкий оператор Юрген Юргес, снявший фильмы проекта "Дау".

Премией, учрежденной в честь 70-летия фестиваля - еще одним "Серебряным медведем" увенчана франко-бельгийская комедия цифрового века "Удали историю" режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

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